Il Corriere dello Sport (ed. Campania) sul Napoli: "Manolas è fatta!"

"Manolas è fatta!". Questo il titolo di apertura dedicato al Napoli nella prima pagina del Corriere dello Sport (ed. Campania) di questa mattina. In giornata gli azzurri chiuderanno per il centrale greco: Diawara alla Roma. Pagata la clausola da 36 milioni, poi lunedì Pallotta prenderà il mediano per 20. Intanto De Laurentiis non le manda a dire: "Chi vuole Insigne o Allan deve sbrigarsi".