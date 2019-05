Il Corriere dello Sport (ed. Firenze) sui viola: "Rimontella"

© foto di Giulio Falciai

"Rimontella". Questo il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport (ed. Firenze) a proposito del mister della Fiorentina. Si partirà da zero, arriva Della Valle per far chiarezza sul futuro viola e sabato c'è il Milan. Montella cerca riscatto e dignità contro il club che due anni fa lo ha sostituito con Gattuso.