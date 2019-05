© foto di Giulio Falciai

"Viola a pezzi: che fanno i Della Valle? Chiarezza!". Questo il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport (ed. Firenze) a proposito dello scarso rendimento della Fiorentina. Attualmente terz'ultima nel ritorno, Montella 4 sconfitte su 5 gare, ma resta. La squadra è da rifare. La proprietà, dal canto suo, non vende ma non rilancia.