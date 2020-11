Il Corriere dello Sport: "A San Siro un Real senza Ramos e Benzema. Ma torna Casemiro"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai Blancos che affronteranno l'Inter stasera con il titolo seguente: "A San Siro un Real senza Ramos e Benzema. Ma torna Casemiro". Senza il suo capitano le Merengues in Champions hanno perso 7 delle ultime 8 sfide e, se l'occhio va alle sfide di campionato, c'è solo da piangere. A Milano giocherà Mariano Diaz viste le assenze contemporanee di Benzema e Jovic. Se non altro Zidane recupera due giocatori carismatici come Carvajal e Casemiro con Odegaard che reclama spazio.