Il Corriere dello Sport apre con la Juventus: "Hurry Kean"

"Hurry Kean". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito alla vittoria della Juventus nell'anticipo di campionato. La Juve-2 - si legge - batte l'Udinese con un ragazzo che ha voglia di imporsi. Straordinaria doppietta, rigore procurato e numeri d'alta scuola: il millennial di Allegri, alla prima da titolare in serie A con la magia bianconera, incanta lo Stadium. Finisce 4-1, vanno in gol anche Emre Can e Matuidi. Martedì sfida all'Atletico: si ferma Godin, è a rischio.