Il Corriere dello Sport: "Bastoni e Tonali, Italia al verde"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina utilizza il titolo seguente all'interno: "Bastoni e Tonali, Italia al verde". Rappresentano i migliori talenti non solo di Inter e Milan, ma pure della Nazionale: a loro il compito di sostituire, oggi e in futuro, Chiellini e Verratti in azzurro. Il primo è un debuttante assoluto, mentre il secondo è finalmente a disposizione dopo le incertezze di fine agosto tra mercato e positività al Covid.