Il Corriere dello Sport: "Dybala si sente al 50%. Dieta e palestra per ritrovare la Joya"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Dybala si sente al 50%. Dieta e palestra per ritrovare la Joya". In bianconero non hanno ancora ammirato il vero talento che conoscono. L'argentino è al 50% e sta lavorando per riacquistare la migliore forma: è soltanto questione di tempo e lui non sta lasciando niente al caso curando anche l'alimentazione oltre all'allenamento, quest'ultimo integrato a casa con sessioni speciali. Dybala vuole il definitivo salto di qualità, tornare a fare la differenza ed allontanare i rumors di mercato, corroborati da un rinnovo del contratto che ancora non è arrivato.