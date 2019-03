Il Corriere dello Sport e le parole di Malagò: "Roma non fermarti"

"Roma non fermarti". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che in prima pagina mette in evidenza le parole di Malagò. Il Presidente del Coni - si legge in taglio alto - avvisa il Campidoglio_ "La società ha diritto allo stadio, l'incertezza è inaccettabile". Sul fronte mercato, intanto, c'è la tentazione Sarri, con Campos e Petrachi nomi per il ds.