Il Corriere dello Sport (ed. Lazio) su Roma e Inter: "La corte di Conte"

"La corte di Conte". Questo il titolo in taglio alto che il Corriere dello Sport (ed. Lazio) dedica al futuro del tecnico nato a Lecce che viene accostato sia alla Roma che all'Inter. I giallorossi lo invocano - si legge - mentre l'Inter lo lusinga e Antonio tentenna. Il tecnico prepara la lista dei suoi collaboratori, da Petrachi a Totti e a De Rossi, ma Marotta gli chiede di non firmare e punta al sorpasso.