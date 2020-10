Il Corriere dello Sport: "Errori e tensioni: il vero Bernardeschi non c'è più"

"Errori e tensioni: il vero Bernardeschi non c'è più". Questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al giocatore della Juventus al suo interno nell'edizione odierna. I tifosi si chiedono che fine abbia fatto l'ex Fiorentina visto che nell'ultimo anno e mezzo la sua crisi è esplosa senza soluzione di qualità. Il classe '94 è in difficoltà totale, sembra essersi fermato al febbraio 2019, alla notte del 3-0 sull'Atletico Madrid ed ha iniziato la nuova stagione come aveva concluso l'ultima rimanendo con forza dopo che i bianconeri hanno provato a cederlo e ad inserirlo in diversi scambi senza riuscirci. Neanche il cambio di agente, passando da Bozzo a Raiola, è servito a qualcosa. La Juve vuole ritrovare Bernardeschi, ma il primo a doversi ritrovare è lui stesso.