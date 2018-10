Il Corriere dello Sport esalta il Napoli: "Grandeur"

"Grandeur". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che in prima pagina celebra l'ottima prova del Napoli in Champions League. Lezione di tattica al PSG, Insigne e Mertens portano Ancelotti due volte in vantaggio. Al 93' il pareggio beffa firmato Di Maria. Ancelotti sfiora l'impresa (2-2) al Parco dei Principi: "Li ha salvati solo la qualità".