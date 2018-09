Il Corriere dello Sport esalta la Juve e Dybala: "Joya grande"

"Joya grande". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito alla vittoria della Juventus nel turno infrasettimanale. Si sblocca anche Dybala (primo gol stagionale), Bologna battuto 2-0. Settima vittoria di fila e sesta in A su sei gare. Allegri: "Felice per Paulo, è stata una bella partita".