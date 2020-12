Il Corriere dello Sport: "Il prezzo di Ronaldo, decide lui anche le sostituzioni"

vedi letture

Il Corriere dello Sport scrive dell'importanza di Cristiano Ronaldo nella Juventus: "Decide lui anche le sostituzioni". E avere il portoghese può logorare in parte anche chi ce l'ha, soprattutto se si tratta di una grande squadra dove tutti sono uguali tranne lui, che semmai è più uguale degli altri. La presenza di CR7 comporta una gestione almeno condivisa: decide lui quando giocare e quando fermarsi. Ma significa anche che tutti giovano per lui, quanto basta per creare anche un po' di soggezione data la sua personalità tanto carismatica. Dunque se è vero che uno come Ronaldo logora solo chi non ce l'ha, è anche vero che permetterselo ha un prezzo alto da pagare in termini di gestione.