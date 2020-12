Il Corriere dello Sport in apertura: "CR7 l'intoccabile". In campo anche quando gioca male

"CR7 l'intoccabile", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport, che pone degli interrogativi sull'inamovibilità del portoghese nella Juve: "Cristiano sempre in campo anche quando gioca male - si legge -. Dybala sacrificato". Il rigore fallito contro l'Atalanta ha negato all'ex Real l'aggancio a Pelé a quota 757 gol. Per Pirlo una gestione certamente non semplice.

Roma - "La Roma sogna", si legge invece in taglio alto. La squadra di Fonseca batte il Torino nel posticipo per tre reti a uno e aggancia la Juventus al terzo posto. Granata in dieci dopo un quarto d'ora: segnano Mkhitaryan, Veretout su rigore e Pellegrini. Il quotidiano si sbilancia: "Giallorossi da scudetto, il Milan è a quattro punti, l'Inter a tre".

Napoli - In taglio centrale il quotidiano si occupa delle vicende di casa Napoli: "Insigne, la rabbia e l'attesa". Squalifica in arrivo per il capitano degli azzurri, che rischia due turni per il "vaffa" all'arbitro Massa. Stop di tre settimane, invece, per Mertens, per il quale sono state escluse lesioni.

Milan - Di spalla c'è spazio anche per il mercato dei rossoneri: "Il Milan senza difesa, ecco Lovato e Kabak", si legge. Pioli ha lanciato l'allarme: la coperta in quel reparto è corta, e la società ha iniziato a muoversi per il baby del Verona.