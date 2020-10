Il Corriere dello Sport in apertura: "Derby antivirus"

"Derby antivirus", è il titolo d'apertura odierno del Corriere dello Sport. Evidente il riferimento ai contagi in casa Inter e Milan, che si sfideranno al rientro dalla sosta: "Fra otto giorni la partitissima di San Siro, il calcio sfida il Covid", si legge. Inter con quattro positivi, Ibra non guarisce. La FIGC assicura: "Non ci fermiamo".

Panchine bollenti - In taglio centrale c'è spazio per il futuro di tre grandi allenatori attualmente senza squadra: "Max, Sarri e Spalletti, quelle grandi ombre sulle panchine calde", titola il quotidiano. "Un po' come se i Tre Tenori, all'apice del successo, per una ragione o per l'altra, avessero chiuso", è l'osservazione di Roberto Perrone: tre giganti pronti a tornare in gioco, nel caso in cui si liberasse una panchina importante nel nostro campionato.

Rose a confronto - "La rosa Juve è la più ricca", si legge invece di spalla. Il quotidiano dedica spazio ad un'inchiesta che mette a confronto il valore economico delle rose del nostro campionato: i bianconeri, undicesimi in Europa, sono in vetta in Italia con un valore complessivo di 690 milioni. Ma l'Inter di Zhang è ad un passo con 685.