Il Corriere dello Sport in apertura: "Dzeko-Milik in 48 ore"

"Dzeko-Milik in 48 ore". Apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: oggi l'incontro tra Fienga e il bosniaco che può sbloccare l'affare. La Juve aspetta Edin, la Roma in pressing per il sì del polacco. Quanti intrecci di mercato tra Roma, Juve e Napoli: i bianconeri provano a stringere per l'ex City, che nei progetti dei capitolini verrebbe sostituito da Milik.

Le milanesi - In taglio alto c'è spazio anche per le manovre di mercato delle milanesi: "Vidal e Kolarov, Conte ci prova. Milan-Ibra sì", titola il quotidiano. L'Inter in azione per il cileno e il serbo: il centrocampista si libera a zero dal Barcellona, mentre l'esterno avrebbe già dato il suo ok. Fumata bianca tra il Milan e Ibrahimovic per il rinnovo del contratto: allo svedese un ingaggio da sette milioni.

Roma - "Friedkin rifiuta 50 milioni per Zaniolo", si legge sempre in taglio alto. "Un club inglese (il Tottenham?) si presenta a Trigoria - si legge - ma Nicolò per Dan non ha prezzo". Un ulteriore segnale a testimonianza della centralità del classe '99 nel progetto giallorosso: la nuova Roma di Friedkin riparte anche e soprattutto da Zaniolo.

Nazionali - "Nazionale, i convocati li dà il Covid", titola invece il quotidiano in taglio basso. Stravolte le scelte di Mancini: out Jorginho, Emerson e Tonali. Contagiati Pogba e Ndombelé. In Germania porte chiuse fino a Natale, mentre l'Italia sogna il pubblico.