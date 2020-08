Il Corriere dello Sport in apertura: "Inter, sei l'Italia"

L'apertura odierna del Corriere dello Sport è ovviamente dedicata ai nerazzurri: "Inter, sei l'Italia", titola a caratteri cubitali il quotidiano. Stasera alle 21 la finale con il Siviglia: "Conte può regalarci una coppa - si legge - manca da 10 anni". Giocheranno gli stessi che hanno battuto Bayer e Shakhtar. Il tecnico carica: "Diamo tutto, facciamo la storia". Ma sul futuro non si sbilancia: tutto può succedere.

Messi - "Messi spaventa il Barça", si legge invece di spalla. L'incontro con Koeman non riduce le distanze: "Mi sento più fuori che dentro", avrebbe detto la Pulce al nuovo allenatore. Potrebbe essere tutto in salita il nuovo progetto del tecnico olandese, ma c'è il nodo-contratto al quale la società sembra decisa ad aggrapparsi: la clausola è di 700 milioni.

Dzeko - "Il peso di Dzeko rallenta la Roma", titola il quotidiano, sempre di spalla. La Juve prepara l'assalto al bosniaco, che darebbe il via libera a Milik alla Roma. La prossima settimana Fienga vedrà il centravanti e poi Paratici: l'ex attaccante del Manchester City dovrà decidere se lasciare la Capitale. Poi servirà convincere il polacco - informa il Corriere - che chiede cinque milioni a stagione.

Lo Spezia fa la storia - "Lo Spezia in Serie A", è il titolo in taglio basso che il quotidiano dedica alla promozione dei liguri. "Grande prova del Frosinone che passa con Rohdén - si legge a pagina ventisette - ma non basta la terza vittoria in trasferta nei playoff".