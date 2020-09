Il Corriere dello Sport in apertura: "Juve in rosso, Pirlo in bianco"

"Juve in rosso, Pirlo in bianco". Questo il titolo con il quale il Corriere dello Sport sceglie d'aprire l'edizione odierna: passivo record, giù i ricavi e mercato in salita per i bianconeri. Perdita di oltre settanta milioni solo nell'ultimo anno. A otto giorni dal via manca ancora il centravanti: si prova a stringere per Suárez. In settimana l'uruguagio sosterrà l'esame di italiano.

Zaniolo - Intervista esclusiva al talento della Roma che il quotidiano anticipa così in taglio alto: "Non smetto, così si cresce". Nicolò domani sarà in Austria per l'intervento al ginocchio: "Sto già facendo il conto alla rovescia per tornare - ha detto -. La Roma mi è vicina". Intanto Friedkin chiama la Raggi per lo stadio.

Lautaro - "Il Barça cerca soldi per Lautaro", si legge invece di spalla. A quanto riferisce il quotidiano, Bartomeu avrebbe incaricato Mendes di fare cassa per avere i soldi da girare all'Inter. Che non aspetterà gli ultimi giorni. Imminente la riunione tra la dirigenza nerazzurra e il clan dell'attaccante argentino.