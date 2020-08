Il Corriere dello Sport in apertura sull'Inter: "Conte in sospeso"

L'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport è dedicata all'Inter, che questa sera affronta il Getafe negli ottavi di finale di Europa League: "Conte in sospeso", titola il quotidiano. "Vincere aiuta a vincere: sarà una gara dura, dovremo sporcarci". Il tecnico evita ogni riferimento ai contrasti con la società. Lukaku e Lautaro guidano l'assalto, si gioca sul neutro di Gelsenkirchen.

La Roma e il futuro societario - "Roma, Pallotta al rialzo", è il titolo di spalla dedicato ai giallorossi. La vicenda societaria è arrivata ad un punto di svolta: il titolo sale dell'8,65% in un giorno, sono attesi sviluppi. L'attuale patron aspetta un rilancio di Friedkin per valutare il kuwaitiano Al-Baker, che non molla.

Insigne punta il Barça - C'è spazio anche per il Napoli in apertura sul Corriere dello Sport: "Il Napoli è già pronto, ora dipende da Insigne", si legge in taglio basso. Gattuso ha scelto la squadra anti-Barcellona. Anche Totti al campo spinge Lorenzo al rientro. Da Francesco una carica di energia per il capitano azzurro, che deve riprendersi dall'infortunio in vista della Champions: "Credo nel Napoli e nel lavoro di Rino. Spero nel vostro exploit".