Il Corriere dello Sport in prima: "La Roma ha una fame da lupa"

La sconfitta contro il Benevento non dovrebbe costare la panchina a Cristiano Lucarelli. Il Livorno sembra orientato a proseguire con il suo allenatore, almeno fino alla prossima partita contro l’Ascoli che in caso di esito negativo potrebbe davvero aprire ad altri scenari. Nessun...

Jordi Alba: "Messi non si sostituisce. Dovremo aiutare tutti"

Juventus, Chiellini: "La Champions è un obiettivo, non un sogno"

Barcellona, Valverde: "L'Inter non molla mai. Sarà una gara dura"

Grigio Manchester. Lo United meno temibile e la fiducia in Mourinho

CR7 e il debutto con lo United. Che fece innamorare George Best

TOP NEWS ore 17 - Cresce l'attesa per Juve e Roma. Parla Valverde

Roma, De Rossi stringe i denti, Kolarov no. Dubbio in attacco

Non solo Cristiano: l'altro CR7 e il giovane non più giovane della Juve

Manchester United, Valencia: "CR7 incredibile ma spero non sia al top"

Inter, Miranda: "Siamo qui per vincere. Ci proveremo"

Milan, per il dopo Gattuso c'è anche l'ipotesi Donadoni. Superato Conte

Napoli, Ancelotti: "Col PSG non decisiva, sento fiducia della città"

Stasera United-Juve: formazione decisa per Allegri

PSG, Tuchel su Silva: "Non si è allenato. Gioca? Vediamo domattina"

Ancelotti: "PSG? Squadre imbattibili non esistono, può vincere tutto"

Inter, Spalletti indica la via: "Dobbiamo tenere il più possibile la palla"

Serie A, live dai campi: Milan, solo Conti e Strinic out per la Sampdoria

"La Roma ha una fame da lupa", titola il Corriere dello Sport parlando dei giallorossi impegnati questa sera in Champions contro il CSKA. Contro i russi tornano i senatori Kolarov e De Rossi dopo lo stop in campionato coinciso con il ko con la SPAL. A Trigoria, intanto, scoppia un caso Pastore con Di Francesco che pretende più cattiveria.

