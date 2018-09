Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Reazione a catena"

"Reazione a catena". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Non tutti - si legge in prima pagina - si arrendono allo strapotere Juve: Milan, Inter e Napoli già attove per gennaio. Le rivali scudetto iniziano a preparare le nuove strategie per lanciare la sfida a Ronaldo e Allegri. Leonardo su Rabiot, Spalletti continua a sognare Modric, Lobotka per Carletto.