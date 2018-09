Il Corriere dello Sport in taglio centrale: "Milan: Fabregas!"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Milan: Fabregas!". Con questo titolo, già in prima pagina il Corriere dello Sport oggi in edicola dà spazio a una trattativa che può decollare nelle prossime settimane. "Riparte la caccia allo spagnolo che ha il contratto in scadenza col Chelsea: può arrivare a gennaio. Ma Leonardo non si ferma: è in corsa per Paquetà", si legge.