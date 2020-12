Il Corriere dello Sport: "Inter, summit mercato per lo scudetto. Obiettivo De Paul"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio ai nerazzurri con questo titolo: "Inter, summit mercato per lo scudetto. Obiettivo De Paul". Da Conte fino a Marotta e Ausilio, ognuno nella riunione di lavoro darà il proprio contributo per alzare le chances di scudetto del club di Zhang che potrebbe essere in collegamento dalla Cina. Gli obiettivi sono un centrocampista ed un attaccante con De Paul profilo identificato per il primo ruolo: l'Udinese lo valuta una trentina di milioni abbondanti. Per l'attacco piace molto Gervinho, ma è da tenere d'occhio anche la pista che porta a Gomez.