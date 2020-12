Il Corriere dello Sport: "Juve-Napoli, la data del recupero è un rebus. Si gioca il 14 febbario?"

Il Corriere dello Sport scrive di Juventus-Napoli: "La data del recupero è un rebus. Si gioca il 14 febbraio?". In questo calcio soffocante, che da stasera va in vacanza ma solo fino al 3 gennaio, non c'è un buco in cui infilarci Juventus-Napoli. Entrambe finiranno per ritrovarsi all'Allianz Stadium, molto probabilmente, il 14 febbraio, quando invece dovrebbero starsene al "Diego Armando Maradona" per giocarsi la gara di ritorno che certo non può anticipare quella di andata. Il calcio del Terzo Millennio.