Il Corriere dello Sport: "La Serie A scricchiola. 1000 giornate saltate per infortunio"

Il Corriere dello Sport riporta un dato interessante sulla Serie A, che a suo avviso scricchiola: "1000 giornate saltate per infortunio". Mille e sessantadue per l'esattezza è il totale dei turni saltati da settembre a oggi da tutti i calciatori a causa degli infortuni. Troppe partite, poca preparazione, vacanze ridotte, campi non idonei, condizioni climatiche al limite, età dei calciatori, storia clinica di ciascun atleta e una buona dose di fatalità: sono i motivi dei guai muscolari. In particolare, i ritmi folli dell'attuale torneo. Ibrahimovic è il più sfortunato, tra Covid e problemi fisici. I giocatori di Atalanta e Spezia hanno già superato dopo appena tre mesi le giornate di stop dell'intero campionato 2019-20. Sono più o meno in media Cagliari, Juventus, Milan e Roma. Due i casi eccezionali in positivo: i giocatori della Fiorentina, che si fermavano poco lo scorso anno continuano su questa scia, e quelli del Napoli i quali fin qui hanno accumulato 25 giornate di indisponibilità contro le 117 totali del 2019-20, così come quelli della Samp appena 18 a fronte dei 90.