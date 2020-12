Il Corriere dello Sport: "Lazio modello Champions. Napoli, troppi ko per lo Scudetto"

"Lazio modello Champions. Napoli, troppi ko per lo Scudetto". Questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica ai biancocelesti al suo interno. E' stata la notte di Inzaghi, condottiero di un gruppo capace di rialzarsi ogni volta in cui si affaccia la crisi, e di Immobile, ancora decisivo con gol e assist per Luis Alberto. Per il Napoli invece sono cinque sconfitte in A, quattro sul campo, seconda consecutiva: troppe per inseguire lo Scudetto.