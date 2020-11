Il Corriere dello Sport: "Messi-Barça è gelo. Il City sogna, Xavi è l'ultima arma"

"Messi-Barça è gelo. Il City sogna, Xavi è l'ultima arma". Questo il titolo che dedica il Corriere dello Sport al fuoriclasse argentino. Ormai i blaugrana e la Pulce sembrano una coppia come tante, perché ci si lascia tutti allo stesso modo. Ieri, per la prima volta, gli spagnoli sono andati a Kiev a giocarsi qualcosa senza di lui. Che meravigliosa scusa il turnover, per cominciare a guardare il futuro. In Inghilterra sono sicuri: il City è pronto ad offrirgli un contratto di 10 anni tra Manchester, New York City, Melbourne City e Yokohama Marinos. L'unica carta per il Barcellona rimane Xavi che magari sulla panchina blaugrana riuscirebbe a convincere Messi a restare.