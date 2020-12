Il Corriere dello Sport: "Milik, ora il futuro è un rebus. E l'Europeo è a rischio"

Il Corriere dello Sport, stamani in edicola, si focalizza sul partenopeo Milik: "Ora il futuro è un rebus. E l'Europeo è a rischio". Il giocatore ha capito, e ce n'è voluto, che per andare all'Europeo con la Polonia dovrà trovarsi una squadra e giovare: altri sei mesi di inattività gli costerebbero una probabile esclusione. Il Napoli non indietreggia, non è intenzionato a rimetterci ulteriormente. Il mercato è ampio ma non si è ancora sviluppato e Milik vorrebbe un club nel quale trovare più spazio, evitando di infilarsi in dualisimi nocivi.