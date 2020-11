Il Corriere dello Sport: "Questa Roma sa volare". Ma non parlate di scudetto

vedi letture

"Questa Roma sa volare". Il titolo utilizzato dal Corriere dello Sport è chiaro e non lascia spazio ad interpretazioni. I giallorossi battono nettamente la Fiorentina senza punte dal primo minuto: bel gioco, tante occasioni, in classifica aggancio a Inter e Napoli. Roma con più qualità dei viola e che, con questi interpreti, può pensare in grande davvero. Per la squadra di Fonseca miglior prestazione stagionale con il tecnico che può essere soddisfatto: "Non parlato di scudetto, Inter e Juventus sono favorite poi c'è un bel gruppo di squadre fortissime, io penso alla Champions. Manteniamo l'equilibrio e questo spirito. I big vanno fatti riposare, i giovani crescono.