Il Corriere dello Sport riparte dalle parole di Ancelotti: "Napoli sbarella"

© foto di Lazzerini

Sulla prima del Corriere dello Sport trova spazio anche il Napoli a centro pagina. “Napoli sbarella”, il titolo scelto giocando col nome di Niccolò Barella, talento del Cagliari di cui ha parlato ieri in conferenza stampa Carlo Ancelotti. “Ideale per noi, più bravo di me alla sua età”, l’elogio del tecnico azzurro al centrocampista.