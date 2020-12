Il Corriere dello Sport: "Roma, Smalling preoccupa Fonseca. Il rientro ora è un rebus"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio ai giallorossi con questo titolo: "Roma, Smalling preoccupa Fonseca. Il rientro ora è un rebus". Contro il Sassuolo mancheranno diversi titolari e Fonseca è un po' preoccupato, soprattutto per Smalling che non ha ancora superato l'infiammazione al ginocchio e non riesce a fare contrasti senza problemi. Il tecnico lo considera il leader del reparto arretrato, ma lo ha avuto solo quattro partite. Anche Mancini sarà assente: per lui ricaduta contro il Napoli e lesione all'adduttore destro confermata.