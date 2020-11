Il Corriere dello Sport: "Ronaldo fa 749 ma niente celebrazioni: solo rabbia"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno alla Juventus con il titolo seguente: "Ronaldo fa 749 ma niente celebrazioni: solo rabbia". CR7 non vuole mai perdere, figuriamoci in Champions League. Ieri la palla girava lenta, l'intesa con Dybala era condizionata dallo stato di forma dell'argentino, ma al portoghese è bastato un pallone da fuori area sul mancino per fare il gol numero 749, il 76° in 96 con la Juve. La sua faccia è di quelle che fanno paura, rabbiose. Ma adesso CR7 da solo non basta più e se inizia a sentirsi solo anche contro il Ferencvaros c'è qualcosa che non va.