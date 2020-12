Il Corriere dello Sport: "Ronaldo ora è CR750 ma l'obiettivo è raggiungere quota 800"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno alla Juventus con il titolo seguente: "Ronaldo ora è CR750 ma l'obiettivo è raggiungere quota 800". Il portoghese ha firmato un nuovo record e non poteva non farlo in Champions League. La cifra tonda è arrivata, ma non vuole fermarsi qui ed il nuovo limite posto è 800 gol. La strada è lunga, ma quando si parla di Ronaldo niente è impossibile e, tra l'altro, non ha nessuna intenzione di ritirarsi. Adesso ci sarà il derby dopodiché un altro capitolo dell'eterna sfida con Messi.