Il Corriere dello Sport su CR7: "Duello con Messi appeso a un filo"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna fa un punto questa mattina sulla condizione di CR7 e sulla sua presenza contro il Barcellona con il titolo seguente: "Duello con Messi appeso a un filo". La speranza non è ancora tramontata, c'è tempo fino a domani per avere l'esito del tampone negativo e poter tornare in campo per il portoghese. Se domani sera alle 21.00 sarà arrivata la tanto attesa notizia, allora CR7 potrà tornare in campo nella competizione che più ama, altrimenti rinvierà l'appuntamento.