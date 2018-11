© foto di Lorenzo Di Benedetto

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica la sua apertura alla Juventus con il titolo: "L'amico geniale". Juve qualificata, decide la coppia Mandzukic-CR7. Ronaldo (cento vittorie in Champions) non segna ma serve un grande assist al croato. Mourinho batte lo Young Boys nel finale: il primato nel girone si decide il 12 dicembre.