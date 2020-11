Il Corriere dello Sport su Juve-Napoli: "De Laurentiis, un'arringa per dire no a ombre e sospetti"

"De Laurentiis, un'arringa per dire no a ombre e sospetti". Questo il titolo che il Corriere dello Sport utilizza in edicola questa mattina su Juventus-Napoli. De Laurentiis ha vestito i panni dell'avvocato e si è lanciato in una arringa durata non più di cinque minuti ma molto incisiva ed efficace per spiegare il motivo per cui il Napoli ha rispettato la legge quando ha imposto il blocco della trasferta verso Torino, seguendo l'imposizione dell'Asl. Il presidente ha spiegato chiaramente il perché gli azzurri la squadra non ha partecipato alla sfida contro la Juventus, anche perché non vuole ombre in merito a quella decisione e soprattutto perché ritiene che la posizione del club sia decisamente inattaccabile.