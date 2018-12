Il Corriere dello Sport su Juventus e Roma: "Nero di Champions"

"Nero di Champions". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito al risultato delle italiane in Champions. Turno disastroso per le nostre squadre: anche Juventus e Roma ko. Allegri cade a Berna ma chiude al primo posto. Di Francesco battuto a Plzen completa il flop delle italiane: un punto in 4 partite.