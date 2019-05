Il Corriere dello Sport su Lazio-Atalanta: "La Febbre"

© foto di Giulio Falciai

"La Febbre". Così titola in prima pagina il Corriere dello Sport a proposito della gara di stasera, valida per la finale di Coppa Italia, tra Atalanta e Lazio. Una sfida che vale un trofeo ma anche un posto in Europa: show all'Olimpico di Roma. La Lazio ha l'occasione di riscattare una stagione negativa e mister Inzaghi si affida Immobile. Per quanto riguarda la Dea, invece, c'è il doppio sogno: Champions e Coppa Italia.

"Lo squarcio" - "La Roma scarica De Rossi: la rabbia dei tifosi". Così titola, in taglio alto, il quotidiano a proposito dell'addio del centrocampista italiano ai giallorossi. L'annuncio di Daniele: "Ho rifiutato un posto da dirigente, voglio continuare a giocare". L'abbraccio di Totti: "Oggi è un giorno triste".

"Ci vuole più coraggio con i giovani" - Questo il titolo in prima pagina delle parole del mister Roberto Mancini. Il ct della Nazionale italiana chiede un cambio di passo a tutti: "Per formare i talenti servono tempo ma soprattutto fiducia. Agli allenatori, invece, si chiede solo di vincere ormai".