Il Corriere dello Sport sul Brescia: "Il sogno è Balotelli"

© foto di Utente

L'edizione odierna del Corriere dello Sport non poteva non celebrare la splendida cavalcata del Brescia, che battendo di misura l'Ascoli, ha conquistato la matematica promozione in massima serie dopo otto anni di Purgatorio: "Capolavoro Cellino", titola il quotidiano romano, il quale svela come il sogno del patron sardo sia Mario Balotelli, legatissimo alla sua città adottiva. La concorrenza per il centravanti del Marsiglia non manca di certo, ma il Brescia potrà contare sulla volontà di approdare in biancazzurro da parte del giocatore, che avrebbe già riferito a Raiola di essere disposto a tagliarsi lo stipendio (attualmente pari a 4 milioni di euro netti più premi) solo per il club lombardo.