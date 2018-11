Il Corriere dello Sport sul mercato: "Tonali, l'Inter contro Monchi"

© foto di Lazzerini

"Tonali, l'Inter contro Monchi". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito al futuro del giovane talento. I nerazzurri - si legge in prima pagina - sul gioiello bresciano. Intanto Cellino rivela: "Marotta lo chiese prima di lasciare Torino". E si apre l'asta anche per Barella.