Il Corriere dello Sport sul mercato viola: "La Fiorentina ha messo nel mirino Demme"

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto della situazione anche in casa Fiorentina. Il club viola avrebbe messo nel mirino Diego Demme per rinforzare il proprio centrocampo. Un profilo molto gradito dalle parti di Firenze, dove potrebbe partire proprio in direzione Napoli Gaetano Castrovilli. Il club partenopeo sta riflettendo sulla questione e non ha fornito alcuna risposta al club viola, dato che si deve trattare sulla cifra. Demme, inoltre, piace anche all'Herta Berlino ma rimane in cima alla lista dei desideri viola.