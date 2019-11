"La gomitata di Insigne". Così titola in prima pagina, per la precisione in taglio alto, l'edizione odierna del Corriere dello Sport a proposito del calciatore del Napoli. L'assenza del classe '91 per un infortunio al braccio è ormai diventato un giallo: Lorenzo salerà la partita in Champions League contro il Liverpool. Ma comunque difficilmente l'attaccante sarebbe stato titolare.