Il Corriere dello Sport sul Napoli: "Laboratorio Ancelotti"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport, trova spazio un approfondito focus sul Napoli, in particolare incentrato sugli esperimenti del mister. "Laboratorio Ancelotti" è infatti il titolo dell'articolo, dedicato nello specifico all'evoluzione di tre calciatori: Fabian Ruiz, Allan e Callejon. Nuovi sistemi, gioco ed equilibri: è la rivoluzione di Carletto, che ha tentato così di dare un nuovo volto al Napoli. Tutto ciò va letto come una transizione in vista del prossimo anno, quando il sodalizio azzurro, forte di questi cambiamenti, potrà tentare nuovamente l'assalto alle posizioni nobili della classifica.