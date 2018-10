Il Corriere dello Sport sul Napoli: "Ospina: titolare, non balia"

"Ospina: titolare, non balia". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito al portiere del Napoli. Meret è guarito e preme per trovare posto - si legge in prima pagina - ma il numero 1 colombiano avverte Ancelotti: "Qui per giocare. Garella? Ho un altro stile". Intanto Luigi De Laurentiis carica Bari: "Sogno la sfida col Napoli".