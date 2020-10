Il Corriere dello Sport sul rinnovo di Dybala: "Ancora tutto fermo per la Joya"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport definisce "in stand-by" la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala: "Eppure Jorge Antun è da un mesetto ormai a Torino, pronto a sedersi al tavolo con la società, ma il suo cellulare è rimasto muto". In realtà domenica ci sarebbe stato un contatto tra l'agente dell'argentino e Paratici, che non ha però portato a novità. Ieri è terminato l'isolamento fiduciario del gruppo squadra bianconero, e non è da escludere che da qui in avanti i discorsi possano accelerare: "Altrimenti, con tutte le incertezze legate al Covid, c'è il rischio che la questione possa essere rinviata al 2021".

Il clima tra le parti, tuttavia, non sembra mutato: l'obiettivo comune è raggiungere un'intesa per un rinnovo biennale, fino al 2024, con possibile opzione fino al 2025. C'è però da discutere la centralità della Joya nel progetto Juve, e raggiungere un accordo a livello economico: "La quadratura del cerchio potrebbe essere trovata a 10 milioni - informa il quotidiano - magari aggiungendo i soliti salvifici bonus".