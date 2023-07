Il Corriere dello Sport sull'attacco della Fiorentina: "Viola fra Dia e Fullkrug"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto della situazione anche sull'attacco della Fiorentina. La priorità per i viola è l'attaccante ed il primo nome è quello di Boulaye Dia. Che avrà una clausola da 25 milioni di euro fino al prossimo 20 luglio. Una volta superata questa deadline, la Salernitana potrebbe anche alzare la posta per liberare il proprio attaccante.

I gigliati allora hanno messo nel mirino Niclas Fullkrug, attaccante di proprietà del Werder Brema. Il club tedesco, tuttavia, ha rifiutato una prima proposta da 10 milioni più 2 di bonus. Il calciatore in Germania piace tanto anche al Bayer Leverkusen mentre in Italia sembra che l'Atalanta si sia fatta avanti per acquistarlo. La sensazione, dunque, è che la Fiorentina dovrà comunque spendere una cifra importante per il futuro centravanti.