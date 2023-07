Il Corriere dello Sport sull'attacco giallorosso: "Morata è la prima scelta di Mou"

Il Corriere dello Sport dedica anche un articolo al mercato della Roma. La società giallorossa starebbe pensando ad Alvaro Morata come rinforzo per il proprio attacco. Lo spagnolo è grande amico di Paulo Dybala e ha ricevuto una chiamata di José Mourinho nei giorni scorsi. Una telefonata sicuramente gradita dall'ex attaccante del Real Madrid. L'acquisto però è molto complicato, dato che servirebbero circa 22 milioni di euro per prenderlo.

Una cifra a cui si andrebbe ad aggiungere il suo stipendio. Per questo la società giallorossa sta valutando anche Taremi, in scadenza nel 2024 con il Porto. Il suo valore però è di 20 milioni di euro. Il preferito di Tiago Pinto, tuttavia, resta Gianluca Scamacca, che ha già trovato un accordo di massima con la Roma. I giallorossi puntano ad un suo arrivo in prestito oneroso. Sullo sfondo rimangono Balogun e En-Nesyri.