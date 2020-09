Il Corriere dello Sport sull'intreccio Juventus-Napoli-Roma: "Milik blocca la giostra del gol"

La musica è ancora ferma, non c'è ancora stato il via per il ballo degli attaccanti. "Milik blocca la giostra del gol", titola in prima pagina il Corriere dello Sport, raccontando del braccio di ferro tra il Napoli e l'attaccante polacco, che non accetta per ora la Roma e vuole soltanto la Juventus, trattenendo di fatto Edin Dzeko a Trigoria.