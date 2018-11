© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Roma, festa e fischi". Titola così il Corriere dello Sport in taglio alto nella prima pagina di oggi dopo la sconfitta dei giallorossi contro il Real Madrid. Squadre scese in campo sapendo di essere già agli ottavi di finale, celebrato Totti che è entrato nella Hall of Fame, ma poi il crollo contro i Blancos: i tifosi stavolta hanno contestato.