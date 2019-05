Il Corriere dello Sport sulla droga negli stadi: "Ha ragione Dela"

© foto di Mattia Verdorale

"Ha ragione Dela". Questo il titolo del Corriere dello Sport (ed. Napoli) che analizza le dichiarazioni del presidente partenopeo e quelle di Giancarlo Giorgetti: "Si spaccia nelle curve? Temo sia vero". Le infiltrazioni della malavita e la denuncia del presidente". Infatti dopo la denuncia di De Laurentiis al giornale, ecco a pagina 12 l'intervento del sottosegretario Giorgetti: "Abbiamo presentato norme specifiche per contrstare il fenomeno, ma sono state scorporate in un ddl e si andrà per via ordinaria".